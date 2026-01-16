Villa Verucchio capitale del vino: al via il corso per sommelier

Sarà ospitato dal Centro Valmarecchia

È Villa Verucchio a ospitare nel Riminese il corso per sommelier di primo livello. Si svolgerà presso il Centro Valmarecchia (Statale Marecchia, 38) con il via in programma mercoledì 4 febbraio alle 20.30, mentre mercoledì 28 gennaio ci sarà un incontro di presentazione del percorso formativo.

Promosso dalla Delegazione di Rimini di Ais Romagna, il corso è dedicato a coloro che sono interessati a conoscere il mondo del vino e la professione del sommelier. Le lezioni del corso di primo livello approfondiscono gli aspetti basilari dell’enologia: viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini (frizzanti, spumanti, passiti), organizzazione e gestione della cantina.

A completamento della formazione sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo al fine di una maggiore consapevolezza del prodotto. Sono previste anche lezioni sulla birra e il mondo dei distillati, così come la visita in un’azienda vitivinicola a fine corso.

Diretto da Massimo Martini e Giulia Galari, il piano formativo prevede 15 lezioni con inizio alle ore 20.30.

Info sul corso: [email protected]

Il calendario completo dei corsi: aisromagna.it