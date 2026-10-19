Villa Verucchio celebra il baccalà: torna la festa dal 12 al 16 novembre

Cinque giorni di gusto e tradizione per la 13ª edizione della Festa del Baccalà, nata nel 2013 grazie a un gruppo di volontari e all’Oleificio Carlini

Torna a Villa Verucchio la Festa del Baccalà, che quest’anno raggiunge la sua 13ª edizione. L’appuntamento è dal 12 al 16 novembre in via Valle 1.003, per cinque giornate dedicate alla gastronomia, alla convivialità e a una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio. La storia della festa inizia nel novembre del 2013, quando un gruppo di volontari, insieme a Pio Fantini dell’Oleificio Carlini, decise di dare vita a un evento dedicato a uno dei piatti più apprezzati della tradizione culinaria. L’idea nacque da un connubio semplice ma fondamentale in cucina: il baccalà e l’olio buono. Proprio da questa convinzione prende forma anche l’aneddoto che accompagna la manifestazione: «Nel baccalà ci vuole l’olio buono, perché il baccalà ha bisogno di tanto olio!». Una battuta che racconta con simpatia lo spirito originario dell’iniziativa e il legame con l’attività dell’Oleificio Carlini. Anno dopo anno, la manifestazione è cresciuta, conquistando sempre maggiore partecipazione, fino ad arrivare a organizzare anche due settimane consecutive di festa. Un percorso fatto di impegno, collaborazione e passione da parte dei volontari, che hanno contribuito a consolidare l’appuntamento nel calendario delle iniziative locali. Nel 2020, con l’arrivo della pandemia di Covid-19, la festa è stata sospesa. Oggi, però, il gruppo organizzatore ha deciso di ripartire, riportando a Villa Verucchio un evento che unisce tradizione gastronomica e spirito di comunità. La 13ª edizione si svolgerà dal 12 al 16 novembre, con il supporto di GM Group. Cinque giorni per ritrovarsi a tavola, riscoprire il gusto del baccalà e rinnovare una tradizione nata oltre dieci anni fa dalla volontà di un gruppo di persone di creare un momento di incontro per il paese.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 8276102.

La Festa del Baccalà si prepara così a riaccendere i fornelli e ad accogliere nuovamente appassionati e curiosi, nel segno della buona cucina e di una storia che continua a crescere grazie all’impegno di chi crede nelle tradizioni del territorio.