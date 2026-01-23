Villa Verucchio, fortunato giocatore vince 44.708 euro al SuperEnalotto
Centrato il 5 presso il Phone Center di via Casale
A cura di Redazione
23 gennaio 2026 12:44
Il SuperEnalotto sorride all’Emilia-Romagna. Nell’estrazione di giovedì 22 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 44.708,44 euro a Villa Verucchio, presso il Phone Center in via Casale, 116. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 23 gennaio, sale a 109,8 milioni di euro.