Carabinieri indagano Villa Verucchio, giovanissimi vandali devastano la scuola media nella notte di Halloween

Hanno aperto gli estintori, distrutto vetrate e vandalizzato il laboratorio di scienze

La scuola media Pazzini di Villa Verucchio è stata oggetto di vandalismi nella serata di Halloween (31 ottobre). Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un gruppo di minorenni, tra loro anche alcuni giovanissimi, si sono ritrovati per le vie dei Villa Verucchio, per poi spostarsi verso la scuola. Una volta sul posto, hanno forzato le porte e all'interno hanno compiuto atti di vandalismo. Hanno utilizzato gli estintori, scaricando la schiuma negli ambienti interni, distrutto vetrate, vandalizzato il laboratorio di scienze. Inoltre hanno estirpato alcune piante messe da poco a dimora negli spazi esterni; avrebbero anche cercato di appiccare il fuoco negli spazi della palestra. Sembra infine che siano state divelte anche le telecamere. Le indagini sui fatti sono affidate ai Carabinieri di Villa Verucchio.

Il commento dell'amministrazione comunale





"Quanto accaduto nella notte di Halloween all'interno delle scuole medie è un fatto gravissimo e inaccettabile. La distruzione di finestre, laboratori, alberi e spazi scolastici non è una bravata né un semplice atto di vandalismo: è un gesto che colpisce un bene pubblico, un luogo di crescita, educazione e futuro per tutta la nostra comunità. La scuola appartiene a tutti e danneggiarla significa mancare di rispetto non solo alle istituzioni, ma soprattutto agli studenti, agli insegnanti, al personale scolastico e a tutte le famiglie. Come Amministrazione condanniamo fermamente quanto accaduto e ci attiveremo affinché vengano individuati i responsabili e ripristinate quanto prima le condizioni di sicurezza e funzionalità degli spazi danneggiati. Ai ragazzi vogliamo dire che il divertimento non può mai trasformarsi in distruzione e che ogni gesto ha delle conseguenze. Alle famiglie rivolgiamo un appello: serve la collaborazione di tutti, perché il rispetto dei beni comuni e il senso di responsabilità si costruiscono prima di tutto insieme. La nostra comunità non può e non deve considerare normale tutto questo. Non possiamo limitarci a riparare ciò che è stato distrutto: dobbiamo interrogarci tutti su come educare al rispetto, alla responsabilità e al valore delle cose che appartengono a un'intera comunità".