Domenica 22 novembre Villa Verucchio in cammino contro la violenza sulle donne: torna “Nemmeno con un fiore”

Ritrovo alle 14.30 alla Panchina Rossa per una camminata di sensibilizzazione. In programma anche una merenda e uno spettacolo teatrale

Una camminata per le vie del paese, un momento conviviale e uno spettacolo teatrale per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne. È il programma di “Nemmeno con un fiore”, l’iniziativa organizzata a Villa Verucchio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’appuntamento è per domenica 22 novembre 2026. Il ritrovo è fissato alle 14.30 alla Panchina Rossa, di fronte alla Biblioteca comunale in piazza Europa. Da qui partirà una camminata di sensibilizzazione lungo le vie del paese. Alle 16, nella sala Romagna Mia di piazza Europa, sarà offerta una piccola merenda a cura di Profumi e Sapori. A seguire è in programma uno spettacolo in collaborazione con la compagnia teatrale Oltre il Sipario, con Lisa Ravagli, Laura Bollini e Silvia Ruffilli e la partecipazione straordinaria di Filippo Malatesta. Durante l’iniziativa sarà presente anche l’associazione Rompi il Silenzio, Centro antiviolenza di Rimini, che opera a sostegno delle donne vittime di violenza. L’evento è promosso con la collaborazione del Comune di Verucchio e delle realtà associative coinvolte, tra cui Sentieri senza Frontiere e Cammina con Wellness Verucchio. "La giornata vuole essere un’occasione per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere e ribadire l’importanza della sensibilizzazione e del sostegno alle donne", spiega l'amministrazione comunale.