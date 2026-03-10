Villa Verucchio, in estate apre il nuovo McDonald's: darà lavoro a una trentina di persone

Il locale sorgerà nei pressi del centro commerciale Valmarecchia

McDonald's arriva a Villa Verucchio. Il nuovo locale, anticipa l'assessore Christian Maffei al Resto del Carlino, dovrebbe aprire in estate. Il cantiere, nelle vicinanze del centro commerciale Valmarecchia, è già partito dopo alcuni ritardi burocratici, legati al procedimento amministrativo. "Hanno presentato la progettazione con qualche ritardo", ha precisato Maffei. Non è stata richiesta alcuna variante urbanistica, la destinazione a ristorazione era già compatibile per l'area che attualmente occupa il cantiere. Il McDonald's occuperà una superficie di 487 metri quadrati e a esso si affiancherà il McDrive, per ritirare i prodotti arrivando e ripartendo in auto, senza scendere. All'interno dovrebbero lavorare circa 30 dipendenti. Per l'assessore Maffei, il fast-food non dovrebbe creare criticità e fare concorrenza alle attività di ristorazione della città: "Il target a livello di clienti è diverso - ha spiegato Maffei - anzi il McDonald's completa l'offerta del paese, attirando altre giovani dai comuni limitrofi della Valmarecchia".