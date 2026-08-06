Villa Verucchio, la piazza gremita per il torneo di basket in ricordo di Raffo e Poss

Un'edizione da record per il memorial, con 18 squadre iscritte

La XVI edizione del King of Playground – Memorial Raffo Poss ha fatto registrare numeri significativi: 18 squadre iscritte, tantissimi giocatori coinvolti e una cornice di pubblico numerosa che, nelle fasi finali, ha riempito piazza I Maggio, trasformandola in un grande campo da basket a cielo aperto e in una vera festa per tutta la comunità.



Dopo i due gironi di qualificazione, 16 squadre hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, dando vita a un tabellone ricco di equilibrio, spettacolo e grande intensità.

In semifinale si sono affrontati gli esperti riminesi Fadamat (Gamberini, Guerra, Migani e Serpieri) e i sammarinesi Non saprei, con i primi a imporsi per 13-6. Dall'altra parte del tabellone, I Bimbi di Tommy hanno superato nettamente Trinità di Lollo Del Fabbro con il punteggio di 16-4, conquistando così l'accesso alla finalissima.



L'ultimo atto del torneo, seguito da un pubblico numerosissimo che ha letteralmente invaso piazza I Maggio, ha visto prevalere ancora I Bimbi di Tommy, che si sono aggiudicati la XVI edizione del King of Playground – Memorial Raffo Poss battendo Trinità per 16-4. A sollevare il trofeo sono stati Lombardi, Antonini, Marcuzzi, Ricci e Benzi, mentre la formazione finalista era composta da Del Fabbro, Ka, M. Zannoni e Banci.



Come sempre, il King of Playground è stato molto più di un torneo di basket. L'Avis Verucchio ha offerto cocomero a tutti i presenti, il Centro Agroalimentare Riminese ha messo a disposizione meloni e pesche, mentre Giro ha accompagnato la serata con la sua apprezzata selezione musicale, contribuendo a creare un'atmosfera di grande festa.



Non è mancato il tradizionale premio al nome di squadra più originale: il presidente dei Villanova Basket Tigers, Lorenzo Meluzzi, ha premiato "Dio perdona Zaga-no", formazione composta da Campidelli, Bronzetti, luca Pazzini, Zagano e Mussoni.

Le famiglie Possenti e Raffaelli, che con il loro sostegno mantengono vivo il ricordo di Raffo & Poss, hanno premiato con coppe e premi in natura le squadre classificate al secondo e terzo posto.



Ai vincitori, I Bimbi di Tommy, sono andati anche la targa del torneo, buoni cena offerti dal Ristorante La Rocca di Verucchio, tre casse di verdura offerte da Sipo, sei bottiglie di vino dell'Agriturismo San Rocco e quattro confezioni di Piadina Romagnola IGP del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP. La premiazione finale è stata affidata alla sindaca di Verucchio, Lara Gobbi, che ha salutato con soddisfazione una manifestazione ormai entrata stabilmente tra gli appuntamenti più attesi dell'estate verucchiese.