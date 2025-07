Villa Verucchio, lo showroom di moda diventa galleria d'arte: "Ospito artisti in una fucina creativa"

Cristiano Imola inaugura un luogo di cultura a Villa Verucchio

Sapore internazionale, anima romagnola. Cristiano Imola apre le porte del suo spazio creativo a una mostra che fonde arte, identità e visione. ViVe Art Space nasce da una collaborazione tra diversi artisti e prende il posto di Mister Bushwick Vintage, nel cuore di Villa Verucchio, con una visione chiara, come spiega lo stesso Imola: "Dare vita a uno spazio in cui l’arte non si espone soltanto, ma si respira, si attraversa, si vive".

ViVe Art Space, in piazza Europa 29, è "un luogo dinamico, radicato nel territorio ma proiettato verso il contemporaneo, che accoglie artisti, sognatori, menti ribelli e cuori aperti. Un luogo ancora in parte showroom di moda, ma soprattutto officina culturale, vivaio di creatività, rifugio per chi crede che l’arte sia ancora una questione di coraggio".

L'inaugurazione è in programma domani (giovedì 3 luglio) dalle 18.30: ViVe Art Space si trasformerà in palcoscenico d’autore per un vernissage imperdibile, con protagonisti quattro nomi forti della scena artistica locale e nazionale: Roberta Casadei, Fausto Novelli, Jody Pinge, e Antonio Urbinati.

"Un’esposizione che promette non solo estetica, ma anima. Visioni che si incrociano, materiali che raccontano, identità che si espongono. Dalle suggestioni pop-metafisiche di Novelli, alla serie Cicatrici di Jody Pinge, passando dalla letteratura materica della Roberta Casadei arrivando alla tecnica mista china acquerelli di Antonio Urbinati — ogni artista porterà in mostra un frammento della propria verità", spiega Imola.“Ho sempre immaginato ViVe Art Space come un laboratorio, uno showroom di idee, un punto d’incontro di artisti e creatori - aggiunge - e questo evento è un passo importante per valorizzare gli artisti del territorio e offrire al pubblico un’esperienza autentica, fuori dai circuiti tradizionali".La mostra rimarrà visitabile tutta l’estate, negli orari di apertura del negozio, e sarà accompagnata da una rotazione continua di eventi e artisti, trasformando lo spazio in una galleria viva, dinamica e in costante evoluzione.ViVe art space vuole diventare una vera e propria fucina creativa, aperta sia ad artisti emergenti che a nomi già affermati. "Per questo, pittori, illustratori, fotografi, scultori e creativi sono invitati a presentarsi o a contattarci con messaggio diretto Instagram a @ViVeArtSpace per proporre i propri lavori e candidarsi per l'esposizione", spiega Imola.L’ingresso è libero: "l’invito è rivolto a tutti: appassionati, collezionisti, curiosi e spiriti erranti. A fare da cornice, musica, vino e quella sottile vibrazione che solo l’arte vera sa creare quando incontra chi la sa ascoltare".