Villa Verucchio, riapre il bar del Conad Superstore

All'interno vi lavorano 21 persone. Piccola cerimonia con la sindaca Lara Gobbi

Novità in arrivo per il Conad Superstore di Villa Verucchio, all’interno del centro commerciale Valmarecchia. Venerdì 14 novembre riapre il bar ristorante “Con Sapore”, dopo i lavori di ristrutturazione. All’interno vi lavorano 21 persone. Il taglio del nastro è previsto alle ore 8 alla presenza della sindaca Lara Gobbi e dell’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta. La gestione è affidata alla società B e B srl, di Thomas Bellucci e Franca Bartolini, la stessa a cui fanno riferimento il superstore, il pet store e la parafarmacia Conad. Oltre a ciò B e B gestisce anche un punto vendita Spesa Facile Conad, dando lavoro in totale a circa 130 persone. "Il format Con Sapore — afferma l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta — è tra i più apprezzati dalla clientela, perché offre soluzioni rapide, gustose e convenienti per i pasti di tutti i giorni. Questa ristrutturazione testimonia la nostra volontà di continuare a investire per offrire servizi di alta qualità in tutta la nostra rete, che è sempre più punto di riferimento non solo per la spesa, ma per tante esigenze della vita quotidiana".