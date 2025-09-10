Villagrande: festeggiano 70 anni di matrimonio nella casa di riposo che li ospita entrambi

Nozze di "Titanio" per Teresa e Fiorino

Hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio nella stessa casa di riposo per anziani, la Dimora di Elio a Villagrande. Teresa e Fiorino hanno celebrato le nozze di "Titanio" assieme agli operatori della struttura, ai figli e ai parenti. È la stessa titolare Valentina Felici a raccontare l'anniversario festeggiato dai due ospiti, commentando: "Un amore che ha resistito tutti questi anni merita di essere degnamente festeggiato, vederli uniti e complici dopo tutto questo tempo ci fa credere ancora nell'importanza di questo solidi legami, purtroppo ormai rari".