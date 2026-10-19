Viola il divieto di avvicinamento e si presenta a casa della vittima: arrestato

L’uomo è stato bloccato dalle Volanti della Questura di Rimini dopo una segnalazione al 112. Disposta la permanenza nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima

Arrestato un uomo in violazione del divieto di avvicinamento durante i quotidiani controlli del territorio. La Questura di Rimini è intervenuta a seguito di una chiamata di emergenza.

Nello specifico, alle ore 17:40 circa della giornata di Domenica 18 Ottobre, le Volanti “Nibbio” e “3” sono state inviate d’urgenza presso un’abitazione privata. La segnalazione al Numero Unico di Emergenza riguardavala presenza non autorizzata di un soggetto giunto sul posto in palese violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto.

Grazie alla rapidità di coordinamento operativo e alla presenza capillare delle pattuglie sul territorio, gli agenti sono giunti sul luogo dell'evento in pochi minuti, bloccando immediatamente l'uomo ed evitando potenziali ed ulteriori conseguenze.

L’Autorità Giudiziaria procedente, tempestivamente informata dei fatti, ha disposto per l'arrestato la permanenza presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio con rito direttissimo.