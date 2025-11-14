Violento frontale a Rimini in via Castellaccio: distrutte una Yaris e una Clio

Gli automobilisti coinvolti non avrebbero riportato ferite significative

Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio (venerdì 14 novembre), intorno alle 17.20, in via Castellaccio a Rimini, la strada che conduce alla via Covignano. Lo scontro, frontale, ha coinvolto una Renault Clio e una Toyota Yaris.

L'impatto è stato violento, le parti anteriori delle due vetture, che stavano affrontando una semicurva, sono andate completamente distrutte. Dai primi riscontri, gli automobilisti coinvolti non sarebbero feriti in maniera rilevante. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuto il personale del 118, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi.