Rimini rafforza protezione Violenza contro le donne, a Rimini in arrivo settima struttura di accoglienza

Nel 2026 oltre 5000 notti di ospitalità protetta garantite

Nel 2026 oltre 5.000 notti di ospitalità protetta garantite a donne e minori vittime di violenza e una rete di accoglienza che continua a crescere. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'amministrazione comunale di Rimini traccia un bilancio delle strutture di accoglienza del territorio, annunciando un ulteriore rafforzamento del sistema di protezione che nei prossimi mesi porterà a sette i presidi attivi sul territorio comunale e a otto quelli a livello distrettuale. "Un ampliamento - spiegano da palazzo Garampi - che consolida un modello costruito negli anni per offrire protezione e percorsi di uscita dalla violenza, affiancando all'ospitalità protetta gli interventi educativi, sociali, psicologici e abitativi promossi dalla rete territoriale, Nei primi dieci mesi del 2026 le strutture di accoglienza del territorio hanno ospitato 28 donne e 16 minori, garantendo complessivamente 5.344 notti di permanenza protetta.".

"Le oltre cinquemila notti di ospitalità garantite quest'anno dalle strutture della nostra rete raccontano meglio di qualsiasi altra cosa che cosa significhi contrastare la violenza di genere: offrire protezione, ascolto e la possibilità concreta di ripartire", dichiara la vicesindaca con delega alle Politiche di genere Chiara Bellini, che aggiunge: "La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è un momento importante di sensibilizzazione, ma ci ricorda soprattutto il valore del lavoro svolto ogni giorno dai servizi, dalle associazioni e dagli operatori del territorio. Il rafforzamento della rete di accoglienza va esattamente in questa direzione: garantire risposte sempre più efficaci e vicine ai bisogni delle donne e dei loro figli, sostenendole nel percorso verso una nuova autonomia. Perché la prevenzione passa certamente dall'educazione al rispetto e alla parità, ma anche dalla capacità di una comunità di esserci quando una donna trova il coraggio di chiedere aiuto".