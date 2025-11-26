Violenza contro le donne, il Rotary Club Rimini ospita il procuratore Ercolani

Incontro insieme all'avvocata Baiocchi. Al Grand Hotel una serata per sensibilizzare sulla violenza di genere

Il Rotary Club Rimini ha organizzato per giovedì 27 novembre, alle ore 20.15, una riunione conviviale al Grand Hotel di Rimini, aperta a soci, consorti e ospiti, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre e istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999.

La serata sarà dedicata a un approfondimento sul tema della violenza di genere, con l’intervento del dottor Davide Ercolani, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Il magistrato, affiancato dalla socia del Rotary, l’avvocata Chiara Baiocchi, terrà una relazione dal titolo “Violenza di genere e casi nel territorio”, con l’obiettivo di offrire una panoramica sul fenomeno a livello locale e sulle principali dinamiche giudiziarie connesse.