Violenza di genere, Fipe Rimini incontra gli studenti dell’Alberghiero per promuovere la sicurezza

Con il progetto “Sicurezza Vera”, studenti, istituzioni e associazioni insieme per diffondere la cultura del rispetto e della prevenzione

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini porta il tema della prevenzione tra i giovani e rafforza il dialogo tra scuola, istituzioni, forze dell’ordine e associazioni. Al centro dell’incontro, ospitato dall’Istituto Alberghiero S.P. Malatesta, il progetto “Sicurezza Vera” e il ruolo dei pubblici esercizi come presìdi di legalità e protezione sul territorio. Promuovere la cultura del rispetto, sensibilizzare le giovani generazioni e consolidare la rete territoriale impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Sono gli obiettivi dell’incontro “La rete sul territorio contro la violenza di genere”, che si è svolto questa mattina all’Istituto Alberghiero S.P. Malatesta di Rimini e ha coinvolto gli studenti delle classi quarte. Coordinato dalla professoressa Alessandra Della Torre, l’appuntamento ha riunito professionalità e realtà diverse, impegnate quotidianamente nell'ascolto, nella tutela e nel sostegno alle donne. Sono intervenuti l’avvocata Chiara Baiocchi, Elisabetta Pillai dell’UO Tutela Salute Famiglia, Donna ed Età Evolutiva e dei servizi consultoriali AUSL della Romagna, sede di Rimini, Olimpia Di Donato e Claudia Rinaldi dell’associazione Rimini Rete Donna, oltre alla Polizia di Stato con l’Ispettore Paola Sammarico e l’Assistente Ilenia Serra. A rappresentare FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini erano presenti il presidente Denis Preite e la consigliera provinciale Daniela Mazza. L’iniziativa si inserisce nel percorso di “Sicurezza Vera”, il progetto promosso da FIPE e dal Gruppo Donne Imprenditrici FIPE in collaborazione con la Polizia di Stato, che ha individuato proprio Rimini tra le città capofila. Un’esperienza costruita anche grazie all’adesione di numerosi titolari e gestori di pubblici esercizi, chiamati a svolgere un ruolo attivo nella rete territoriale di prevenzione.

I pubblici esercizi come presìdi di sicurezza

Bar, ristoranti e locali non sono soltanto luoghi di incontro, socialità e aggregazione. Possono diventare anche punti di riferimento per chi vive situazioni di difficoltà, spazi capaci di intercettare segnali di disagio e contribuire a mettere in contatto le persone con la rete di aiuto. «Come categoria abbiamo scelto fin dall’inizio di assumerci una responsabilità concreta nel contrasto alla violenza di genere – dichiara Denis Preite, presidente di FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini –. I nostri locali sono luoghi di incontro, socialità e aggregazione, ma possono essere anche importanti presìdi di sicurezza e legalità, punti di riferimento per chi si trova in una situazione di difficoltà». «Crediamo fortemente nel valore della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e mondo imprenditoriale, perché soltanto attraverso un impegno condiviso e continuativo possiamo contribuire a un autentico cambiamento culturale», aggiunge Preite.

La prevenzione parte dai giovani e dalla scuola

Particolare attenzione è stata riservata al coinvolgimento degli studenti dell’Alberghiero, che si preparano a entrare nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione. Per i futuri professionisti del settore, conoscere i servizi presenti sul territorio e imparare a riconoscere situazioni di difficoltà rappresenta una competenza importante, non soltanto sul piano umano, ma anche professionale. «Portare questi temi all’interno di una scuola che forma gli operatori di domani del nostro settore assume un significato particolare – sottolinea Daniela Mazza, consigliera FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini –. Accanto alle competenze professionali è fondamentale trasmettere ai ragazzi la cultura dell’attenzione verso gli altri, del rispetto e della responsabilità». «Saper riconoscere una situazione di disagio, non voltarsi dall’altra parte e conoscere la rete di aiuto presente sul territorio sono strumenti preziosi, tanto nella vita quotidiana quanto in quella lavorativa. La prevenzione passa anche attraverso questi percorsi educativi, che ci vedono impegnati non soltanto come imprenditori, ma come parte attiva della nostra comunità», conclude Mazza. L’incontro conferma così l’importanza di un lavoro condiviso tra scuola, istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e imprese. Un impegno che, attraverso informazione, formazione e sensibilizzazione, punta a rendere sempre più diffusa una cultura della prevenzione e del rispetto, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza di genere richiede la partecipazione concreta di tutta la comunità.