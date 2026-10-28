Violenza sessuale, stalking, estorsione e furto: arrestato 25enne a Rimini

Il giovane, di origini marocchine, è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata, atti persecutori, estorsione e altri reati commessi tra Rimini e Cesena dal 2023 al 2024

I Carabinieri della Stazione di Rimini Porto hanno rintracciato e arrestato un 25enne di origini marocchine in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.

Il giovane, domiciliato a Rimini, è stato condannato in via definitiva a seguito dell’inammissibilità del ricorso dichiarata dalla Corte Suprema di Cassazione e ora dovrà espiare una pena residua di 5 anni, 9 mesi e 24 giorni di reclusione. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una serie di reati commessi nei territori di Cesena e Rimini in un periodo compreso tra il mese di settembre 2023 e di ottobre 2024.

I militari dell’Arma, procedendo all’arresto, hanno comunicato al condannato i capi d’imputazione contenuti nella citata ordinanza e accertati in via irrevocabile, che comprendono violenza sessuale aggravata, atti persecutori, estorsione, furto aggravato, lesioni personali aggravate e danneggiamento, ai quali si aggiungono le pene accessorie perpetue tra cui l’interdizione dai pubblici uffici.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini per l’espiazione della pena.