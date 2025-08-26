Violenza su minori al camp di calcio, l’Uds chiede fermezza: "Chi abusa va fermato e punito"

L’Unione Donne Sammarinesi richiama istituzioni e mondo sportivo: “Basta silenzi e giustificazioni, serve chiarezza e responsabilità”.

L'Unione Donne Sammarinesi, a margine della condanna di un giovane sammarinese a 4 anni e 4 mesi di reclusione, per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di quattro minori, durante un camp estivo di calcio, chiede massima fermezza alle istituzioni sportive, ricollegandosi anche alla condanna di un ex Capitano Reggente per atti indecenti, membro del consiglio federale.



L'Unione Donne Sammarinesi chiede chiarimenti alla Federazione Sammarinese Gioco Calcio, che avrebbe riferito dell'impossibilità di escludere l'ex Capitano Reggente dal consiglio (dovrà essere lui a dare le dimissioni) e lancia un messaggio all'opinione pubblica: "Si continuano a banalizzare le molestie, le si minimizza e nasconde sotto il tappeto, e questo non aiuta né le vittime, né la società, né le persone coinvolte, a partire dagli stessi abusanti. Chi molesta, abusa, violenta deve essere prontamente fermato, deve essere punito seguendo la legge e, soprattutto, deve essere arginato e curato affinché i fatti non si ripetano più", le parole in una nota diffusa alla stampa.