Violenza su una giovane: gli amici della vittima lo bloccano e lo picchiano

Il 19enne picchiato è indagato per violenza sessuale

Un 19enne di origine magrebina, residente in Provincia di Forlì-Cesena è indagato per violenza sessuale nei confronti di una coetanea. Come riporta il Corriere Romagna, il giovane, dopo i fatti, è stato raggiunto dagli amici della vittima che lo hanno picchiato. Il 19enne è finito così in pronto soccorso, dove sono arrivati poi i Carabinieri. Il ragazzo è indagato per violenza sessuale. Secondo quanto riferisce il quotidiano, potrebbe trattarsi della stessa persona che qualche settimana fa ha abusato di una ragazzina minorenne in un parcheggio, durante una festa in collina. Stretto riserbo, in merito, da parte degli inquirenti.