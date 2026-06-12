Violenze e umiliazioni: a causa delle percosse, subisce il distacco della retina. Condannato l'ex compagno

Un 31enne condannato a 1 anno, vittima la ex, una donna residente a San Marino

Un 31enne originario del Veneto è stato condannato a un anno di reclusione, dal Tribunale della Repubblica di San Marino, per i maltrattamenti subiti dalla ex compagna, una cittadina di nazionalità slovacca, residente sul Titano. Come riporta la stampa locale sammarinese, la donna ha denunciato quattro anni di percosse e di maltrattamenti di tipo psicologico, dal 2020 al 2024, compresi umiliazioni e comportamenti vessatori. A causa delle violenze subite, la vittima ha perso la vista da un occhio, dopo aver subito il distacco della retina. Il giudice ha condannato l'uomo a un anno, nonché a un risarcimento di 1000 euro a favore dell'Authority per le pari opportunità della Repubblica del Titano.