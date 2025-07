Volley B1 femminile, Michele Piraccini ancora coach Lasersoft

E' alla quarta stagione sull panchina riccionese per il tecnico cesenate. Piraccini continuerà ad essere tra i protagonisti del progetto di crescita

Per il quarto anno consecutivo, nel segno della continuità, la società Asd Riccione Volley ha il piacere di annunciare che per la prossima stagione 2025/26 sarà ancora Michele Piraccini a guidare la Lasersoft Riccione nel campionato Nazionale Femminile di Serie B1.

Nel carnet di coach Piraccini nelle tre stagioni sulla panchina riccionese ha raggiunto il terzo posto alla prima apparizione in B2 della Lasersoft nella stagione 2022/23, l'anno successivo ha centrato lo storico accesso in Coppa Italia e vinto i play-off per la promozione in B1 nel 2024, nell'unica stagione in cui la prima classificata non saliva direttamente nella categoria superiore e infine nella passata stagione, da matricola in serie B1, ha chiuso il girone al secondo posto, raggiungendo la semifinale play-off per l'A2.

Michele Piraccini continuerà così ad essere tra i protagonisti del progetto di crescita sportiva e societaria anche per la prossima stagione, dove ci aspetta la sfida più grande, quella della continuità nella terza categoria nazionale.

Un'avventura iniziata tre anni fa con il tecnico cesenate, caratterizzata da una condivisione di valori che ha permesso di iniziare un percorso ricco di emozioni e di importanti risultati sportivi che hanno segnato la storia della Società.