Virgigno, la nuova star di Zelig è un romagnolo: il suo show al teatro di Poggio Torriana

Autobiografia dei vostri difetti domenica 12 ottobre alle 17.30 per la rassegna Mentre Vivevo

Domenica 12 ottobre alle 17.30 prosegue Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo giunta alla 11^ edizione che l'associazione quotidianacom cura presso la Sala Teatro di Via Costa del Macello a Poggio Torriana.

Protagonista sarà la recente rivelazione di Zelig, ovvero Virgigno con la Gn, che presenta “Autobiografia dei vostri difetti”.

Stefano Campagnolo, in arte Virgigno, è un comico romagnolo. Dopo un romanzo e dodici anni di improvvisazione è passato al monologo comico.

In "Autobiografia dei vostri difetti", Campagnolo porta in scena le sue tragedie di cui ridere insieme. Il surreale che sfocia nel disagio passando per la "self deprecation". Uno spettacolo che rinvigorisce l’autostima. Del pubblico, s’intende.

È il genio comico che ride dei confini tra realtà e finzione, dove ogni pausa, ogni sguardo celano un universo di risate pronte a esplodere. Forse è merito della sua lunga carriera attoriale, forse è colpa di disturbi psichiatrici non diagnosticati, fatto sta che nessuno ha ancora capito se Virgigno c’è o ci fa. Glielo chiedono sempre e non sa rispondere. Non importa, l’unico rischio è quello di immergersi totalmente nella sua performance, quella di un comico che fa dell’inaspettato la sua firma.

Virgigno è vincitore del Festival nazionale Adriatica Cabaret 2021 e del contest "Super open mic", organizzato da Zelig nel 2022; nel 2024 è vincitore del premio della critica del Festival Locomix e del Festival Comicità Italiana (FCI Modena).

Mentre Vivevo è un progetto realizzato con il sostegno del Bando Cultura Comune Poggio Torriana in collaborazione con Rivierabanca.