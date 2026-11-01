Calcio sammarinese Virtus di nuovo al comando, Tre Fiori e La Fiorita di misura

Per tutte e tre sucecsso di misura rispettivamente su Domagnano, Murata e Libertas. Pari Tra San Marino Academy e Pennarossa

Poche reti ma pesanti ai fini delle vittorie per Virtus, Tre Fiori e La Fiorita – nelle sfide del sabato della settima di Campionato Sammarinese 2026-27. Con il successo per 1-0 sul Domagnano, i Neroverdi di Acquaviva salgono anche momentaneamente in vetta al campionato, in attesa del big match di domani tra Folgore e Tre Penne.

Partita sin da subito vivace quella di Acquaviva tra Virtus e Domagnano. Al quarto d’ora Bracconi sfodera la sua prima parata del pomeriggio – nell’occasione su Badalassi mentre qualche minuto dopo non può nulla sulla grande azione personale di Piscitella. L’esterno neroverde si accentra e una volta arrivato in area inchioda Bracconi con un gran destro. Poco prima del riposo altre due chance da rete, una per parte: Bracconi dice no anche a Nunzella poi Michelucci calcia di poco alto il pallone del potenziale 1-1.

La Virtus cerca il colpo del k.o. e poco dopo l’ora di gioco ci va vicinissimo in due occasioni: prima è Badalassi su cross di Lahrach che non ci arriva di un soffio poi sul prosieguo dell’azione serve una nuova grande parata di Bracconi – tra i migliori di giornata – ad una mano su colpo di testa ravvicinato del solito Badalassi. Nel finale l’espulsione per doppio giallo di De Lucia rende più complicata la partita per i Neroverdi. In pieno recupero prova così ad approfittarne il Domagnano con un’incornata a botta sicura di Contadini ma Guddo è fondamentale e salva i suoi. Vince così la Virtus, al sesto successo di fila. Quarta sconfitta nelle ultime cinque invece per il Domagnano.

Stesso punteggio per il Tre Fiori che a Fiorentino ha ragione su un buon Murata. Nel primo tempo è Olivieri il grande protagonista. Il portiere bianconero al 43’ respinge un tentativo ravvicinato di Pesaresi poi un minuto più tardi si allunga al meglio sulla gran botta di Benedettini. Il Murata risponde ad inizio ripresa con Brisigotti poi è di nuovo Olivieri – migliore in campo – a salvare i suoi quando dice di no a Sami. La rete che decide il match arriva al 65’: Terenzi appoggia al limite per Bernardi che con un grande passaggio in verticale vede l’inserimento di Dolcini che non sbaglia davanti ad Olivieri. Il Murata non ci sta e nel finale ha due occasioni per pareggiare: la prima arriva al 89’ con la punizione di Brisigotti che si stampa sul palo poi nel recupero è Hassler a calciare sull’esterno della rete da ottima posizione. Al Tre Fiori però basta la rete del centrocampista sammarinese – primo centro nel torneo – per ritornare al successo e salire al terzo posto assieme al Tre Penne (in campo domani).

Ritorna a vincere anche La Fiorita (terzo successo nelle ultime quattro) che si impone di misura sulla Libertas. Non inizia al meglio la sfida per i Gialloblù – oggi in tenuta arancione in perfetto stile Halloween – che devono far fronte all’infortunio di Tommaso Zafferani. La sfida è equilibrata ma al 37’ la squadra di Selva riesce a sbloccarla: Bonetti protegge bene il pallone sulla trequarti poi lo serve a Semprini che se lo porta sul destro e dal limite infila Foiera con un gran gol. Si passa poi alla ripresa dove La Fiorita riesce a gonfiare di nuovo la rete: Cicarelli va in verticale per Nigretti che la mette in mezzo per Nappello il quale raddoppia. Qualche istante più tardi però l’assistente Sapigni segnala posizione di offside dell’esterno, tra le proteste dei Gialloblù che pensavano fosse tutto regolare. Tre minuti dopo ed è la Libertas a sfiorare il pari quando Melandri – dopo una gran parata di Vivan su Cristiani – si trova la porta spalancata ma dall’area piccola calcia praticamente addosso a Mazzotti. Sarà un errore determinante per i Granata che dunque devono cedere 1-0 alla Fiorita.

L’unico pareggio del sabato pomeriggio è quello tra Pennarossa e San Marino Academy. In avvio Grandoni si divora il vantaggio per i Titani – ancora a secco di vittorie nel torneo – poi il rosso per doppia ammonizione ad Abouzzine complica la partita per i Biancorossi di Costantini. L’Academy spinge e al 59’ è clamorosa la palla-gol di Valentini – servito bene dallo scarico di Grandoni – quando il giovane centrocampista non trova la porta da dentro l’area. Al 65’ nuova azione per i Titani con l’incornata di Zavoli che trova però un gran riflesso di Cagnina. Sembra stregata la porta per i Biancorossi, così il Pennarossa prova a fare lo scherzetto ai Titani che però si complicano la vita da soli. L’errore di Ciacci e Amici in fase di costruzione spiana la strada a Calderone che sblocca il match al 81’. La reazione dell’Academy però si fa notare nel finale e a timbrare il pareggio è proprio Ciacci: il capitano riscatta l’errore con un gran colpo di testa che vale il definitivo 1-1. Nel finale da segnalare la seconda espulsione per il Pennarossa, con il rosso a Guida (ancora per doppio giallo).