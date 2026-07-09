Novafeltria Calcio, Eccellenza sì o no? giorni di attesa per il ripescaggio

Tutto si deciderà nelle prossime settimane: non prima di agosto

Sono giorni di grande attesa in casa Novafeltria Calcio. La società guidata dal presidente Thomas Grazia e dal vice presidente Marco Pavani è appesa all'esito delle iscrizioni al prossimo campionato di Eccellenza, nella speranza di ottenere un ripescaggio che, alla luce dei risultati conquistati sul campo, viene considerato pienamente meritato. La stagione 2025-2026 è stata infatti straordinaria per la formazione dell'entroterra riminese. I gialloblù hanno conquistato la Coppa Emilia "Minetti", hanno vinto i playoff del Girone D di Promozione, superando anche il Casumaro, formazione del Girone C, fermandosi soltanto nella sfida decisiva contro il Castellarano del Girone A, risultato che avrebbe garantito l'accesso diretto al campionato di Eccellenza.

Nonostante la mancata promozione sul campo, nell'ambiente gialloblù resta viva la speranza di un ripescaggio grazie all'ottimo percorso stagionale. Va però ricordato che, già al termine della stagione, era noto come questo non fosse un anno particolarmente favorevole ai ripescaggi. Il numero limitato di posti disponibili e la situazione delle società aventi diritto rendevano infatti molto più difficile rispetto ad altre stagioni un eventuale accesso all'Eccellenza attraverso questa procedura. Va inoltre ricordato che l'ultimo posto disponibile nel prossimo campionato di Eccellenza sarà assegnato di diritto al Rimini Calcio. Per questo motivo il Novafeltria può sperare soltanto nell'eventuale mancata iscrizione di una o più società che, nella stagione appena conclusa, abbiano attraversato difficoltà economiche o organizzative.

Tra le società maggiormente al centro delle indiscrezioni c'era l'Imolese. Dopo il fallimento della scorsa stagione e la retrocessione dalla Serie D, sembrava potesse liberarsi un posto utile alla Vis Novafeltria. Tuttavia l'Imolese ha trasferito il titolo sportivo e il nuovo presidente ha confermato la volontà sia di iscrivere regolarmente la squadra, ma non solo: la società rossoblù ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D. Come ha confermato il presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della FIGC-LND, l'avvocato Simone Alberici, in serie D il regolamento consente anche alle società retrocesse o che hanno disputato i playout, di presentare domanda di ripescaggio nella categoria superiore.

Un'altra notizia che ha ridotto le speranze della Vis Novafeltria riguarda l'Agazzanese. Le indiscrezioni parlavano di una possibile mancata iscrizione al campionato, ma nelle ultime settimane la società piacentina ha confermato la volontà di allestire la squadra e partecipare regolarmente alla prossima stagione nel campionato di eccellenza.

Le iscrizioni al campionato di Eccellenza si chiuderanno il 20 luglio. Il giorno successivo la Lega renderà noto l'elenco delle società ammesse, mentre entro la fine del mese saranno ufficializzati gli eventuali ripescaggi.

Anche la Lega invita comunque alla prudenza. «Ci possono essere tante sorprese in termini di iscrizioni e di mancate iscrizioni che oggi non si possono prevedere», ha spiegato Alberici, contattato in mattinata.

Il Novafeltria dovrà quindi attendere ancora alcune settimane. Solo nei primi giorni di agosto, in concomitanza con l'inizio della preparazione atletica estiva, saprà con certezza quale campionato affronterà nella stagione 2026-2027: Promozione oppure Eccellenza? Fino ad allora, la speranza resterà viva, pur nella consapevolezza che, fin dall'inizio, quella dei ripescaggi si annunciava come una strada particolarmente complessa.