Viserba: al via la riqualificazione dell’area davanti alla stazione

Un investimento da 145mila euro per nuova pavimentazione, verde, illuminazione LED e arredi. Previsti anche nuovi spazi per taxi e motocicli

Nuove pavimentazioni, più verde, arredi e illuminazione a LED per migliorare sicurezza e fruibilità dell’area. Ha preso avvio il cantiere per il ripristino e la riqualificazione dell’area antistante l’ingresso della Stazione ferroviaria di Viserba, su via Curiel. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità dello spazio pedonale, valorizzandone al contempo l’aspetto paesaggistico e turistico.

Il progetto prevede una significativa riduzione delle superfici asfaltate, che saranno sostituite con pavimentazioni architettoniche di pregio e materiali drenanti, con l’obiettivo di incrementare la permeabilità del suolo. La ‘nuova piazza’ interesserà circa 450 metri quadrati, suddivisi tra 320 mq di pavimentazione in calcestruzzo architettonico, 55 mq di granu-resina drenante e 80 mq destinati alle nuove aiuole verdi.

Le nuove aree verdi saranno caratterizzate dalla messa a dimora di essenze arboree e arbustive a bassa manutenzione e a fioritura stagionale, con un sistema di irrigazione dedicato. Il progetto prevede inoltre una nuova rampa di accesso conforme alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

A completare la riqualificazione saranno nuove panchine e portabiciclette, oltre alla realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con sette punti luce a tecnologia LED. Gli arredi urbani saranno in continuità con quelli già utilizzati nel Parco del Mare. Davanti all’ingresso della stazione sono inoltre previsti due stalli per il servizio taxi e cinque spazi per motocicli.

“Dopo gli interventi svolti nell’ultimo biennio legati alla realizzazione della nuova condotta fognaria e alla riasfaltatura di via Curiel ora si completa l’intervento con la riqualificazione dell’area di ingresso della stazione. Si tratta di un intervento che rientra in una serie di lavori diffusi per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini che vivono in queste zone – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli –. Un percorso che nei mesi scorsi ha visto anche la messa in sicurezza del Borgo dei Ciliegi, via Dogana e di via del Lupo e che proseguirà, dalla prossima settimana, con l’intervento in via Leon Battista Alberti. Sono lavori che nascono da un percorso di ascolto e confronto con i residenti, attraverso incontri che ci hanno permesso di individuare con precisione le criticità da affrontare e le priorità su cui intervenire. Anche prima dell’avvio di questo cantiere abbiamo incontrato le attività economiche presenti nell’area della stazione, per condividere tempi e modalità dell’intervento. La riqualificazione dell’ingresso della stazione interviene su un punto importante per Viserba, con l’obiettivo di renderlo più sicuro, accessibile e curato e di migliorare complessivamente la qualità dello spazio pubblico”.

L’importo complessivo del progetto, comprensivo delle somme a disposizione, ammonta a 145.600 euro. La progettazione esecutiva e la direzione dei lavori sono affidate dal Comune di Rimini, Settore Infrastrutture e Protezione Civile, alla società Anthea srl.