Viserba, arrestato per molestie su un minore: concessi i domiciliari

L’uomo, già noto per precedenti, aveva palpeggiato un 13enne su un autobus

Un 80enne residente nel nord Italia, già noto per precedenti di molestie, è stato arrestato a Misano Adriatico per violenza sessuale aggravata dopo aver palpeggiato un 13enne su un autobus il 13 agosto. Riconosciuto grazie a una foto scattata dall’amico della vittima e segnalato da un autista, è stato fermato a Viserba e arrestato. (Vedi notizia) Dopo l’udienza di convalida, il gip Vinicio Cantarini ha disposto per lui gli arresti domiciliari: fino a quel momento l’uomo era stato trattenuto nelle celle di sicurezza su disposizione del sostituto procuratore Davide Ercolani.