Viserba, bimbo di 3 anni investito dal trenino turistico: interviene l'eliambulanza

La dinamica esatta dei fatti sarà ricostruita attraverso le telecamere di videosorveglianza

Momenti di concitazione questo pomeriggio (22 luglio) a Viserba, con un bimbo di 3 anni ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato investito dal trenino turistico in via Sacco e Vanzetti. Il piccolo scendeva dal trenino, intorno alle 16.30, assieme alla madre, quando è avvenuto l'incidente: dai primi riscontri sarebbe scivolato o rimasto impigliato, mentre scendeva del mezzo, venendo investito alla ripartenza.

Chiariti i fatti con l'autista del trenino, la madre aveva riportato il bimbo a casa, ma dopo mezz'ora, a causa di alcuni dolori avvertiti da quest'ultimo, è scattato l'allarme: la famiglia è tornato sul posto dell'investimento, allertando il 118 e la Polizia Locale. L'intervento inizialmente è scattato in codice rosso. Dopo i primi accertamenti, il bimbo è stato portato in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena: le condizioni non sono gravi, il codice è stato modificato da rosso in giallo. La Polizia Locale è intervenuta con due pattuglie per gestire viabilità e atterraggio dell'eliambulanza. La dinamica esatta dei fatti sarà ricostruita attraverso le telecamere di videosorveglianza.