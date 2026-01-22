Viserba: fermato e espulso un cittadino tunisino irregolare

Il 13 gennaio 2025 è stato fermato a Viserba un cittadino tunisino irregolare e successivamente espulso dal Territorio Nazionale

Il 13 gennaio 2025 è stato fermato a Viserba un cittadino tunisino irregolare e successivamente espulso dal Territorio Nazionale dall’Ufficio Immigrazione della Questura. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, annoverando pregiudizi per il reato di omicidio doloso, detenzione illegale di armi e munizioni e altri reati contro la persona. Immediata la risposta delle Autorità: il Prefetto di Rimini ha emesso il decreto di espulsione, mentre il Questore ha disposto l’accompagnamento coattivo alla frontiera, eseguito il 16 gennaio con scorta internazionale, in seguito alla convalida dell’Autorità Giudiziaria.