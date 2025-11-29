Viserba, il piano interrato della palazzina si allaga: intervengono Vigili del Fuoco e Acer

Interessati garage e fossa dell'ascensore. Nel condominio diversi anziani, qualcuno con disabilità

Nei giorni scorsi il personale di Acer è intervenuto nella palazzina di via Gastone Sozzi, a Viserba, a seguito del verificarsi di una situazione d’emergenza: a causa delle intense piogge del 22 novembre 2025 scorso, si era infatti allagato il piano interrato, interessando garage e fossa dell’ascensore. La presenza nel condominio di persone anziane e con disabilità ha reso l’intervento particolarmente urgente. Ricevuta la segnalazione dai Vigili del Fuoco, il tecnico di Acer è giunto immediatamente sul posto attivando gli artigiani necessari per la messa in sicurezza e il primo ripristino in coordinamento con i Vigili del Fuoco stessi. Nel corso di un intervento durato circa tre ore è stato possibile rimettere temporaneamente in funzione l’impianto di regimazione delle acque. L’ascensore è stato invece disattivato per ragioni di sicurezza, in seguito al danneggiamento di alcune componenti elettriche. La ditta incaricata ha monitorato l’evoluzione della situazione fino a mezzanotte e per l’intera giornata successiva, garantendo un controllo continuo dell’area. Lunedì 24 novembre sono state sostituite le pompe non funzionanti, ristabilendo così la piena operatività dell’impianto idrico di smaltimento. Mercoledì 26 novembre la ditta manutentrice dell’ascensore ha completato gli interventi necessari, dopo la consegna delle componenti danneggiate. Ad oggi l’interrato della palazzina è completamente tornato alla normalità. Acer ha messo in campo tutte le risorse disponibili per ridurre al minimo i disagi e garantire sicurezza e assistenza agli assegnatari.