Viserba, il supermercato Conad si amplia. Il Comune "in cambio" ottiene nuovi parcheggi

Via libera al progetto di riqualificazione e ampliamento della struttura

La III e V Commissione consigliare hanno espresso parere favorevole al progetto di riqualificazione e ampliamento del supermercato Conad di Viserba, con connessa sistemazione dell'area esterna di proprietà e accrescimento della dotazione di parcheggi e verde pubblico. Il progetto, che prevede il passaggio della struttura commerciale dagli attuali mq. 1.442 circa a 2.284 circa, comprende la cessione gratuita all’amministrazione Comunale di un’area come standard aggiuntivo di circa 22.428 metri quadrati, che saranno destinati a parcheggi pubblici e per la viabilità di collegamento tra la via Sacramora e la zona mare. A questo si aggiunge la realizzazione e la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale di un’area a parcheggio pubblico di 5.000 metri quadrati e di un’area a verde pubblico di 2.000 metri quadrati.