Viserba, l'appartamento è un market della droga: sequestrati quasi 2 kg di stupefacenti

Nei guai un 30enne, arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio

Lunedì (18 maggio) un 30enne è stato arrestato a Viserba, in relazione al sequestro, operato dalla Polizia Locale di Rimini, di un kg e 700 grammi di droga, rinvenuta nella sua abitazione. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di residenti in zona, insospettiti da un via vai di persone nelle vicinanze di un condominio: presenze frequenti, contatti di breve durata, volti che si ripresentavano con regolarità nelle medesime fasce orarie. Dalle segnalazioni si è passati alle attività di osservazione, svolto da personale in borghese. Raccolti elementi significativi, gli agenti della Polizia Locale hanno avviato gli accertamenti nell'abitazione. Dalla perquisizione, disposta dalla Procura, sono spuntati fuori un kg e 700 grammi di droga tra cocaina, marijuana, eroina e hashish, suddivisi in confezioni e panetti. Lo stupefacente è stato sequestrato assieme a 5500 euro in banconote, ritenuti provento dell'attività di spaccio, due bilancini elettronici di precisione e un tirapugni. Il 30enne è stato quindi arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.