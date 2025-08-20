Viserba: madre rincasa e trova il figlio 39enne senza vita. Disposta autopsia

Non ci sono segni di aggressione sul corpo, indagini in corso

Un 39enne di nazionalità ucraina è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione a Viserba. I fatti sono avvenuti intorno alle 19 di ieri (martedì 19 agosto): a dare l'allarme è stata la madre dell'uomo, che tornata a casa, ha trovato il figlio nel soggiorno. L'uomo non dava segni di vita e la madre ha chiamato i Carabinieri. Il medico legale ha eseguito una prima ispezione cadaverica, che però non è stata in grado di determinare con certezza le cause della morte. È stata quindi disposta l'autopsia. Il corpo non presentava apparenti segni di morte violenza e anche l'abitazione del 39enne era priva di tracce di aggressione, come accertato dalle analisi dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rimini.