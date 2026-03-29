Viserba, quindicenne picchiato dal "branco" alla fermata del bus: è caccia all'auto scura

Gruppo di giovanissimi assale un coetaneo e sparisce

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì in via Mazzini a Viserba, all’altezza di viale Milano. Intorno alle 14.20 il minore era in attesa dell’autobus ed è stato assalito da un gruppo di coetanei scesi da un’auto scura. (Vedi articolo) Dopo il pestaggio, i responsabili sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Ancora sconosciuti i motivi.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e cercano testimoni. L’appello è rivolto a chi si trovava in zona tra le 14.20 e le 15: utili segnalazioni su un’utilitaria scura, eventuali targhe parziali o filmati di dashcam e sistemi di videosorveglianza privata. Anche un dettaglio può aiutare a identificare il gruppo.