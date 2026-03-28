Viserba: ragazzino aggredito da coetanei alla fermata dell'autobus

I Carabinieri stanno svolgendo indagini sui fatti avvenuti in via Mazzini

I Carabinieri stanno indagando su fatti avvenuti nel pomeriggio di giovedì (26 marzo), a Viserba, in via Mazzini. Un ragazzino, minorenne, è stato infatti affrontato da un gruppo di giovani, alla fermata dell'autobus, e aggredito. L'Arma sta svolgendo accertamenti, nel più stretto riserbo, ma al momento non ci sono persone identificate da rintracciare. La vicenda è avvenuta intorno alle 14.20. Secondo alcune voci circolanti sui social, il gruppo sarebbe arrivato sul posto con un'auto di colore scuro, quindi uno degli aggressori avrebbe la maggior età, mentre gli altri sarebbero in sostanza coetanei dell'aggredito.