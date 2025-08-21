Altarimini

Viserba, 46enne stroncato da malore durante il bagno in mare

Vani i tentativi di soccorsi praticati dai marinai di salvataggio e dal personale del 118

A cura di Redazione
21 agosto 2025 12:38
Cronaca
Un turista di 46 anni, originario di Pavia, ha perso la vita questa mattina (giovedì 21 agosto) in spiaggia a Viserba, nelle acque dei bagni del Marina Grande, lo stabilimento balneare che accorpa i bagni dal 24 al 27, all'altezza di viale Giuliano Dati. Il turista, in vacanza assieme alla moglie, è stato vittima di un malore mentre si trovava in acqua. Vani i tentativi di soccorsi praticati dai marinai di salvataggio e dal personale del 118, intervenuto sul posto assieme alla Capitaneria di porto. La tragedia è avvenuta intorno alle 11. 

