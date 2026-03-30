Viserbella, scoppia rissa in pieno giorno: ricoverato in ospedale con ferita alla testa

I fatti sono avvenuti in via Bruschi

Una rissa tra due persone, le cui generalità non sono ancora note, è scoppiata nel pomeriggio di oggi (30 marzo), in via Bruschi a Viserbella. Dai primi riscontri, uno dei due coinvolti ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato in ospedale dall'elisoccorso. Ignoti i motivi della rissa, avvenuta nei pressi di uno stabile abbandonato. Sul posto personale del 118, della Polizia e della Polizia Locale. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti, cercando di raccogliere testimonianze sull'accaduto.