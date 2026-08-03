Visita di Papa Leone, tutto esaurito anche al Meeting di Rimini: erano 20.000 i posti disponibili

Per dare a tutti la possibilità di vedere ed ascoltare il papa, l'organizzazione ha predisposto una rete di schermi aggiuntivi in tutta la Fiera

Sono andati esauriti in poche ore i 20mila posti a sedere disponibili alla fiera di Rimini per la visita di papa Leone XIV al Meeting di Comunione e Liberazione, in programma il 22 agosto. Lo riferisce l'Ansa. In pochissime ore dall'apertura delle prenotazioni, si è registrato infatti un boom di traffico sul sito sull'applicazione della manifestazione, con l'esaurimento dei posti disponibili predisposti in fiera.

Per dare a tutti la possibilità di vedere ed ascoltare il papa, l'organizzazione ha predisposto una rete di schermi aggiuntivi in tutta la Fiera, sui quali verrà trasmessa

integralmente in diretta ogni fase della visita.

"Desideriamo - dice Francesco Perazzini, direttore del Meeting - ringraziare di cuore le migliaia di persone che oggi hanno manifestato il desiderio di esserci. È l'abbraccio del

popolo del Meeting al Papa, una visita pensata sin dall'inizio come un incontro con tutti".