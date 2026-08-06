Visita di Papa Leone XVI a Rimini: al via l’allestimento dell’area sul porto canale

Anthea ha avviato i lavori di messa in sicurezza e preparazione di piazzale Boscovich: dal 10 agosto inizierà il montaggio del palco sul mare

A poco più di due settimane dalla storica visita di Papa Leone XVI a Rimini in programma il prossimo 22 agosto, entrano nel vivo le attività di allestimento dell’area del porto canale che accoglierà la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre.

Già da ieri gli addetti di Anthea sono al lavoro per la messa in sicurezza e la delimitazione di parte di piazzale Boscovich. Il palco sul mare che ospiterà la celebrazione sarà realizzato secondo le indicazioni della Segreteria di Stato Vaticana: il solo piano di calpestio misura 16 metri per 20, a cui si affiancheranno le strutture destinate a ospitare il coro e l'orchestra. Il palco sarà posizionato tra piazzale Boscovich e la spiaggia, in corrispondenza della Casa dei matrimoni, e inizierà a prendere forma da lunedì 10 agosto, quando inizierà il vero e proprio montaggio della struttura.

Parallelamente i tecnici di Anthea sono impegnati nella realizzazione del percorso pedonale protetto che consentirà a cittadini e turisti di raggiungere in sicurezza la palata e il faro durante le due settimane che precederanno la visita del Pontefice, garantendo al tempo stesso la fruibilità dell’area. Le temporanee modifiche alla viabilità e all'utilizzo di alcune aree sono funzionali a garantire la migliore organizzazione possibile, lo svolgimento in sicurezza della visita del Santo Padre e la migliore fruizione dell'evento da parte delle decine di migliaia di persone attese.

“Ringrazio il personale di Anthea per il grande lavoro che li attende nei prossimi giorni e per l’impegno con cui sta contribuendo alla preparazione di un appuntamento tanto atteso quanto significativo per la nostra città – sottolinea la presidente Nadia Rossi – Anthea è solo una parte di un grande ingranaggio organizzativo che vede coinvolte al fianco della Diocesi di Rimini numerose realtà tra istituzioni, forze dell’ordine, associazioni, le centinaia di volontari. Un impegno corale per una giornata destinata a entrare nella storia della nostra comunità e dell’intero territorio”.