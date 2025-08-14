VistaRed ai semafori di Santarcangelo: in 6 mesi 330 sanzioni

In totale nel primo semestre del 2025, sulle strade della Bassa Valmarecchia, 3069 sanzioni per un importo di 338.000 euro

Nei primi sei mesi del 2025 è di quasi 338.000 euro l'ammontare delle sanzioni, per violazioni al codice della strada rilevate nei comuni della Bassa Valmarecchia (Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana). Come riporta Il resto del Carlino, i verbali firmati dalla Polizia Locale dell'Unione Comuni Valmarecchia sono stati 3069. Fin qui pagate 2219 sanzioni, per un incasso di circa 167.000 euro. Sono stati 330, in particolare, i passaggi con il rosso agli incroci tra le vie Emilia e viale Mazzini e tra la strada Marecchiese e via Trasversale Marecchia, dopo l'installazione dei Vista Red, su scelta dell'amministrazione comunale clementina.