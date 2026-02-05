Vittime delle Foibe: ecco come il territorio riminese celebra la memoria del Giorno del Ricordo

Le iniziative di Rimini, Bellaria Igea Marina e Santarcangelo

Il parlamento italiano riconosce il 10 febbraio quale 'Giorno del Ricordo' in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e dall'Istria nel secondo dopoguerra e, più in generale, delle complesse vicende del confine orientale italiano.

Di seguito le iniziative nel territorio riminese.

A Rimini, martedì 10 febbraio, dalle 11 la cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma e di una delegazione studentesca, oltre alle associazioni: "Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia", "Comitato Dieci Febbraio" e "Unione degli Istriani". Alla sala della cineteca di via Gambalunga, giovedì 12 febbraio alle 17, incontro con Enrico Miletto, docente di Storia contemporanea e ricercatore all’Università di Torino: “Partenze e approdi. L’esodo giuliano-dalmata e gli spostamenti forzati di popolazione nell’Europa postbellica”. Una lettura che colloca le migrazioni forzate e i profughi nel quadro più ampio delle trasformazioni del dopoguerra europeo. L'accesso è libero e gratuito.

A Bellaria Igea Marina, il primo appuntamento è in programma lunedì 9 febbraio, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini. In questa occasione verrà proiettato il film La Rosa dell’Istria di Tiziana Aristarco (2024). L’incontro sarà introdotto da Alessandro Agnoletti, direttore della Biblioteca, in dialogo con lo scrittore e storico Andrea Santangelo. Le celebrazioni proseguiranno martedì 10 febbraio con la posa di una corona commemorativa presso il giardinetto intitolato alle Vittime delle Foibe, in via Panzini angolo via Muggia, alle ore 12.00. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, sempre presso la Biblioteca comunale, si terrà la conferenza dal titolo “La lancia di Tito: storia del IX Korpus sloveno”, a cura di Andrea Santangelo, con introduzione di Alessandro Agnoletti. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Rimini e si inserisce nel calendario delle attività dedicate alla commemorazione del Giorno del Ricordo.

A Santarcangelo torna la commemorazione istituzionale di Amministrazione comunale e Fondazione Culture Santarcangelo in occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre il 10 febbraio di ogni anno. Istituito dalla Repubblica italiana con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani nell’esodo giuliano-dalmata, delle vittime delle foibe e delle vicende storiche del confine orientale, il Giorno del Ricordo ricorre in occasione dell’anniversario dei Trattati di Parigi del 1947. Martedì 10 febbraio ore 10 la commemorazione si terrà come di consueto presso la targa dedicata alle vicende del confine orientale, nella sala dell’Ottocento al Musas (piano terra): dopo la deposizione di una corona d’alloro, è previsto un intervento dell’Amministrazione comunale alla presenza delle autorità e dei cittadini che vorranno partecipare all’evento.