Giustizia e riforma costituzionale Vittime di reato nella Costituzione, i penalisti: "A rischio gli equilibri del sistema"

L'Unione delle Camere Penali Italiane proclama cinque giorni di astensione dal 23 al 27 novembre contro la riforma dell'articolo 24

Di Enrico Amati*

Il Parlamento si accinge ad approvare in via definitiva una riforma costituzionale che inserisce la tutela delle vittime di reato nell'articolo 24 della Costituzione, immediatamente dopo il riconoscimento dell'inviolabilità della difesa. Nessuno dubita che chi ha subito un reato meriti protezione e sostegno da parte dell'ordinamento. Occorre tuttavia chiedersi, anzitutto, se la modifica proposta sia destinata a colmare un'effettiva lacuna costituzionale e, in secondo luogo, quali conseguenze possa produrre sugli equilibri del sistema penale.

Sotto il primo profilo, la riforma appare difficilmente giustificabile. L'istanza di tutela della persona offesa è già implicita nella potestà punitiva dello Stato. Inoltre, gli articoli 2 e 3 della Costituzione riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona e impongono alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. Lo stesso articolo 24 assicura a "tutti", e dunque anche alla persona offesa, il pieno accesso alla tutela giurisdizionale. Per di più, il quadro normativo nazionale e sovranazionale è già ampiamente orientato alla tutela delle vittime di reato. Se non esiste una lacuna costituzionale da colmare, occorre allora interrogarsi sul significato della riforma. Le disposizioni costituzionali non rimangono mai confinate sul piano simbolico. Ogni modifica della Carta è destinata a produrre effetti interpretativi e a incidere sui futuri bilanciamenti tra principi. Le preoccupazioni nascono precisamente da qui. Una volta costituzionalizzata la tutela della vittima, quel principio sarà inevitabilmente richiamato ogni volta che si discuterà dei limiti al potere punitivo. Istituti di garanzia come il diritto al silenzio, la prescrizione o le regole che escludono l'utilizzabilità di prove raccolte in violazione della legge potrebbero essere sempre più frequentemente rappresentati come ostacoli all'accertamento della responsabilità o alla soddisfazione delle aspettative della persona offesa. Analoghe tensioni potrebbero emergere sul versante sanzionatorio. Se la vittima diventa un autonomo parametro costituzionale, il suo consenso, le sue aspettative o il suo dissenso potrebbero assumere un peso crescente nella valutazione di istituti fondati, oggi, sulla finalità rieducativa della pena e sul principio di individualizzazione del trattamento.

Con l’affermazione delle democrazie liberali si consolida l’idea del processo come strumento di emancipazione dalle comprensibili istanze emotive della vittima e la pena viene intesa come risposta pubblica, razionale e proporzionata all'offesa. Da qui derivano la presunzione di innocenza, il diritto di difesa e la funzione garantista del processo. Attribuire alla vittima una centralità costituzionale rischia invece di alimentare una tendenza opposta: una continua espansione del diritto penale, una giustizia guidata dalle emozioni, con ricadute sulla coerenza e sull'efficienza dell'intero sistema. L'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane dal 23 al 27 novembre non è una protesta contro le vittime. È un appello al Parlamento affinché si arresti prima del voto definitivo e rifletta sui possibili effetti di una riforma che, dietro una formula apparentemente neutra, rischia di incidere sull'equilibrio complessivo del sistema penale. Le vittime meritano tutela effettiva, non scelte demagogiche. Servono servizi di assistenza psicologica, sociale e legale diffusi sul territorio; indennizzi adeguati; processi di durata ragionevole, nel rispetto del diritto di difesa. Una democrazia liberale si misura dalla capacità di tutelare le vittime senza indebolire le garanzie. Perché quelle garanzie non sono un privilegio dell’imputato: sono una tutela contro l’arbitrio. E appartengono a tutti i cittadini, vittime comprese.

*Componente di Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane