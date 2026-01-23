"Viva Tondelli": il documentario arriva nei cinema dell'Emilia-Romagna

Tondelli sul grande schermo: immagini, voci e testimonianze inedite

“Viva Tondelli – Uno scrittore delle nostre parti” arriva in sala. Dopo l’anteprima a Correggio, il documentario sarà proiettato lunedì 26 gennaio, alle ore 21 ingresso gratuito, al Cinema Rosebud di Correggio; segue il Cinema Fulgor Rimini il 5 febbraio (alle ore 21) e poi il Modernissimo di Bologna il 18 febbraio (alle ore 20). Le visioni saranno anticipate da una presentazione dell’opera.

Prodotto dalla Regione Emilia-Romagna in occasione delle celebrazioni dei settant’anni della nascita dello scrittore di Correggio (RE), VIVA Tondelli è stato ideato del giornalista dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Regione, Stefano Asprea, con la regia di Michael Petrolini, la produzione esecutiva di D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna, e in collaborazione con il Comune di Correggio e il Centro documentazione Pier Vittorio Tondelli.

All’interno del film, della durata di 60 minuti, letture, immagini, ricordi dello scrittore e le testimonianze inedite di Alberto Bertoni, Enrico Brizzi, Vinicio Capossela, Licia Lanera, Luciano Ligabue, NicoNote, Massimo Zamboni, Giulio Tondelli e Giuliana Belelli.

Saranno comunicate a breve nuove proiezioni nelle sale cinematografiche di altre città. Grazie alla collaborazione con Agis-Anec Emilia-Romagna, anche gli esercenti cinematografici inseriranno il documentario nel calendario 2026 delle proiezioni per le scuole.

Infine, attraverso la collaborazione con Fice Sale d’essai, ‘VIVA Tondelli’ verrà proiettato in sale dedicate al cinema di qualità in diverse città dell’Emilia-Romagna.

Il trailer di VIVA Tondelli è disponibile al LINK