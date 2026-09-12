“Vivaldi in love”: il Barocco veneziano al Teatro Galli

Domenica 13 settembre la Sagra Musicale Malatestiana ospita l’Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone

Un viaggio nel cuore del Barocco, lungo l’asse musicale che unisce la via Emilia a Venezia, per riscoprire l’evoluzione della parola cantata e del virtuosismo strumentale. Domenica 13 settembre (ore 21) la 77esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana ospita al Teatro Galli di Rimini l’Accademia Bizantina, ensemble tra i più autorevoli interpreti della musica antica sulla scena internazionale, diretta da Ottavio Dantone, con Alessandro Tampieri concertmaster, violino solo e viola d’amore.

Vivaldi in love è il titolo del programma che attraversa il Seicento e il primo Settecento seguendo il dialogo e gli scambi musicali tra corti e cappelle, territori e tradizioni, fino alla straordinaria stagione vivaldiana. Un programma che mostra le molteplici, diverse sfaccettature del Prete rosso. Tra brani tratti da L’Estro Armonico, raccolta concepita per il grande pubblico, e concerti destinati ai migliori esecutori dell’epoca, i brani in programma sono vere e proprie dimostrazioni dello spirito veneziano: un Vivaldi unico e molteplice al tempo stesso.

Un’occasione unica per scoprire la viola d’amore: uno strumento meraviglioso dal suono morbido e affascinante.

Nata a Ravenna nel 1984, Accademia Bizantina ha costruito la propria identità attorno a un approccio interpretativo che parte dallo studio delle origini del linguaggio barocco e dall’utilizzo di strumenti antichi. Un percorso consolidatosi dal 1996 con l’arrivo di Ottavio Dantone, il cui lavoro filologico e la profonda conoscenza dei codici espressivi dell’epoca hanno contribuito a definire lo stile dell’orchestra e ad affermarla sui principali palcoscenici internazionali. Dal 2011 Alessandro Tampieri, tra i violinisti più versatili della scena internazionale della musica antica, ne è concertmaster, contribuendo all’equilibrio tra rigore storico, tecnica e sensibilità interpretativa.

La sezione Musica da Camera della Sagra proseguirà martedì 15 settembre alle ore 21 al Teatro degli Atti con Geometrie sonore, concerto che vedrà protagonisti il Quintetto Filarmonica Città di Rimini e la Filarmonica Brass Ottetto. Un programma che attraversa epoche e linguaggi differenti, spaziando da Mozart a Giovanni Gabrieli, da Edward Elgar a Chris Hazell e Gustav Holst, fino ad arrivare ai Queen, mettendo in luce le diverse possibilità espressive delle formazioni strumentali.