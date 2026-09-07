"Voci per Gaza”: Rimini torna a mobilitarsi per i bambini palestinesi

L’11 e 12 settembre la terza edizione dell’evento solidale promosso da EducAid, Risuona Rimini e Cooperativa Sociale Cento Fiori: musica, talk, laboratori e cucina per sostenere il progetto umanitario dell’Ong riminese

Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026 torna l’evento solidale Voci per Gaza, promosso da EducAid, Risuona Rimini e Cooperativa Sociale Cento Fiori in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Rimini, allo scopo di sostenere l’intervento umanitario della Ong riminese in Palestina.

Giunta alla terza edizione, la kermesse proporrà musica dal vivo, dj set, talk, laboratori, animazioni per bambini, il tutto con ingresso ad offerta libera. La sua organizzazione vedrà oltre 120 volontari, associazioni, artisti e musicisti, imprese, chef e ristoranti mettere a disposizione tempo, energie e lavoro per un obiettivo comune: sostenere la campagna di crowdfunding Oltre le macerie: ricostruire il futuro dei bambini di Gaza (ideaginger.it/sostieni-3964.html) per restituire ai più fragili il diritto all’apprendimento e alla partecipazione, anche in un contesto di guerra. Scopo del progetto è supportare la squadra di operatori gazawi di EducAid che attraverso l’Officina Mobile realizza e fornisce ausili su misura per la postura, la scrittura e la mobilità a bambine e bambini con disabilità affinchè possano partecipare, insieme ai loro coetanei, alle attività educative e di supporto psicologico.

Come d’abitudine particolarmente ricca la proposta musicale che coniuga talentuosi musicisti del territorio a celebri band e autori di rilievo nazionale. Venerdì si avvicenderanno sul palco a partire dalle ore 20.15: Cucoma Combo, Carlos Forero e Cumbia Poder per finire con lo storico gruppo dei Punkreas, tra i più longevi e influenti del panorama punk-rock italiano, considerati una pietra miliare della scena.

Sabato la giornata sarà scandita da dj Muna in consolle. Dalle 20.00 i Rangzen accompagneranno in un percorso musicale creato ad hoc per l’evento Daniele Maggioli, Massimo Modula, Darma, Giuseppe Righini, Riccardo Amadei e Marco Vorabbi fino all’esibizione del fondatore dei La Crus Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore raffinato e poliedrico, indiscusso protagonista della cultura underground italiana. Gran finale di serata con il dj set Remember Slego di Werter Corbelli.

Lo spazio di approfondimento ospiterà Laura Silvia Battaglia, giornalista documentarista e voce di Radio3, specializzata in aree di crisi e conflitti, in dialogo con Roberto Scaini, medico e operatore umanitario di Medici Senza Frontiere, e con Yousef Hamdouna, responsabile Programmi Medio Oriente di EducAid (sabato 12 settembre, ore 18.00). Al talk seguiranno le letture di Alcantara Teatro dedicate a pace e diritti umani con le voci narranti di Sara Galli e Giulia Versari.

L’area food sarà aperta dall’aperitivo/cena di venerdì 11 all’intera giornata di sabato con menù a base di cucina romagnola, ricette gourmet e piatti tipici palestinesi proposto grazie al prezioso contributo di: Abocar Due Cucine; Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola; Forno Cupioli di Davide Cupioli; Il Pescato del Canevone; Macelleria Guidi & Casali; Nécessaire Bistrot; Osteria Da Oreste; Pasta Madre; Pensione La Conca d'Oro - Giorgio Mangianti; Il Povero Diavolo Osteria Sociale; Riccione piadina; Ristorante A Mareina - Bagni 37/38; Chef Riccardo Santolini; Tocia! cucina e comunità; Trattoria San Giovanni; Apina Solidale “Beviamoci su” della Fondazione San Giuseppe; Associazione Giovani Musulmani di Rimini.

Numerose e varie le attività rivolte a grandi e piccini che avranno luogo con il seguente programma: