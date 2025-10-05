Vola il Sant'Agostino: espugnato il Mazzola di Santarcangelo 3-1

Match in cui i ferraresi hanno saputo sfruttare gli episodi per portare a casa tre punti pesantissimi

Young Santarcangelo - S.Agostino 1-3

YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta (20' st Para), Rocchi, Maioli (17’ pt Marconi), Vukaj (26' st Arduini), Ceccarelli (30' st Kotchap), Bianchi (43' st Vernazzaro), Zanni, Misuraca, Sorrentino, Lombardi. A disp.: Chiarabini, Guidi, Banzola, Parma. All.: Riccipetitoni.

S.AGOSTINO: Costantino, Sarti, Roda, Ascanelli (27' st Frignani), Iazzetta, Armaroli, Lisanti (12' st Scotto), Lenzi, Pierfederici (47' st Simone), Tassinari, Vanzini (39' st Gamberini). A disp.: Anostini, Ribello, Fedozzi, Fiore, Bevilacqua. All.: Biagi.

ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 28' pt Tassinari, 21' st Roda, 40' st Pierfederici (rig.), 45' st Lombardi.

AMMONITI: Vukaj, Vanzini, Roda.

ESPULSI: 27' pt Sorrentino, 9' st Costantino.

SANTARCANGELO Sconfitta interna per il Santarcangelo, superato 1-3 dal S. Agostino in una partita condizionata dagli episodi.

L’inizio è equilibrato, con poche occasioni e ritmo bloccato a centrocampo. Al 18’ Vukaj ha la prima chance sugli sviluppi di un corner, ma il suo tiro termina alto. Al 27’ l’episodio chiave: Sorrentino viene espulso per un fallo di reazione dopo una trattenuta, e un minuto più tardi il S. Agostino passa in vantaggio con Tassinari, rapido a sfruttare un pallone non trattenuto da Golinucci.

Nella ripresa la gara si riaccende al 52’: il portiere ospite Costantino interviene di mano fuori area per fermare una conclusione di Lombardi indirizzata in rete. Dopo un iniziale giallo, l’arbitro corregge la decisione ed espelle l’estremo difensore, ristabilendo la parità numerica. Nonostante questo, il Santarcangelo fatica a creare occasioni e al 66’ subisce il raddoppio di Roda in contropiede. All’85’ Pierfederici trasforma il rigore del 3-0, assegnato per un fallo di Bianchi in area.

Nel finale i gialloblù trovano il gol con Lombardi, che al 90’ ribadisce in rete una palla vagante.