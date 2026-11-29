Calcio Promozione D Vola l'Edelweiss, sorride il Misano. Sconfitte per Bellaria e Stella

Il punto sulla 13esima giornata: Sampierana vittoriosa 3-0 sul Bellaria

Nell'anticipo della 13esima giornata, finisce 0-0 il big match tra Cesenatico e Cervia: la capolista mantiene 4 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice. Terza forza del girone, in attesa del posticipo, è l'Edelweiss, vittorioso in trasferta con il Civitella. Il Misano sorride: successo per 2-1 con il San Pietro in Vincoli, ancora Torsani protagonista. Sconfitte invece per il Bellaria Igea Marina e la Stella, in casa di Sampierana e Reno. Nell'altro anticipo del sabato, Riccione battuto a domicilio dal Collinello.

Sampierana - Bellaria 3-0



SAMPIERANA: Zamagni, Quercioli (8' st T.Bardi), Comandini, Ndiaye (43' st Campacci), Foschi, Ngom, S.Braccini, Conficoni, Gallo, Pippi (18' st Boschetti), D.Braccini (28' st M.Bardi). A disp.: Mescolini, G.Herghelegiu, Locatelli, Soldati, Stoppa. All.: Mengozzi.



BELLARIA IGEA MARINA: Ramenghi, M.Cordatore, Crescenza (16' st Alvisi), Grieco, Righini (6' st Lorenzini), Zamagni, Drudi, Quarta, Vitali, Muci, Mini. A disp.: Fabbri, Pasolini, Mazzini, S.Cordatore, Casali, Gia.Candido, Giu.Candido. All.: Buda.



Arbitro: Pieri di Cesena.

RETI: 36' pt Quercioli, 4' st D.Braccini, 40' st M.Bardi.

AMMONITI: Quercioli, Gallo, Lorenzini.

Reno - Stella 2-0

RENO: Palermo, Gabelli, Cavallari, Prati, Taroni, Corrado, Zamparelli (41' st Kema), Bolognesi (26' st Cobrescu), Quarta (19' st Berardi), De Rose, Curella (10' st Andreani). A disp.: Gardini, Bianchi, Giordano, Focaccia, Argelli. All.: Giorgi.

STELLA: Temeroli, Maioli, Bacchini (39' pt Ferraro), Belicchi, Alvisi (8' st Gabrielli), Arduini (15' st Chiussi), Marconi, Bartolani, Piastra, Arcangeli (33' st Baroni), Marchini. A disp.: Costantini, Fontemaggi, Cristiani, Fantini, Russo. All.: Bianchi.

ARBITRO: Roda di Imola.

RETI: 10' pt Zamparelli, 40' st Prati (rig.).

AMMONITI: Corrado, Curella, Prati, Alvisi, Gabrielli, Arduini.

ESPULSI: 25' st Belicchi, 31' st Maioli.

Diegaro - Sparta Castel Bolognese 0-0

DIEGARO: Stella, Soumahin (6' st Zannoli), Moncastelli, Baldinini, Rossi, Marconi, Mazzuoli, Scarponi, Magri (36' st Pieri), Protti (36' st Distefano), Palladino (45' st Ottaviani). A disp.: Balestra, Giorgini, Cicognani, Molfetta, Pari. All.: Montalti.

SPARTA: Baldani, Baldi, Marzocchi, Gatti (30' st Sabbioni), Gavelli (41' st Sermenghi), Alessandrini, Scardovi (6' st Lanzoni), Venturoli, Placci, Mainetti (24' st Solaroli), Pirazzoli (37' st Sortino). A disp.: Landi, Arcangeli, Amato, Nexha. All.: Vittozzi.

ARBITRO: Fabbri di Cesena. AMMONITI: Zannoli, Marzocchi.

Altre gare

Civitella - Edelweiss 0 - 3 (24' pt Tassinari, 44' pt Prati, 41' st Bagnolini)

Solarolo - Roncofreddo ore 18.30

Anticipi

Riccione - Collinello 0-2

RICCIONE: Crescentini, Tamai, Gianferrari, Pironi, Trianni, Manfroni, Leardini (17' st Shehi), Merli (17' st Ubaldi), Bortone, Diop, Bellavista (30' st Polverelli). A disp.: Barbanti, Lambertini, Gabriele, Kacmoli, Mantovan, Rinaldi. All.: Gurini.

COLLINELLO: Zollo, Ferrari, Giacobbi (35' st Ridolfi), L.Mariani, Soldati, Ferrani (17' st A.Mariani), Bernardi (17' st Cedri), Diaby, Rakaj, Primitivi (40' st Ferrini), Tappi Imolesi. A disp.: Notaro, Aloisi, Battistini, Anon, Magnani. All.: S.Mariani.

ARBITRO: Venturi di Ravenna

RETI: 2' pt e 14' st Primitivi

AMMONITI: Manfroni, Tamai, Giacobbi.

Cesenatico - Cervia 0-0

CESENATICO: Hysa, Mazzarini, Rocchi, Fiaschini, Canarecci, Polini, Bianchi (47' st Guagneli), Vitalino, Drudi (27' st Zoffoli), Scarponi, Sorrentino (38' st Pulzetti). A disp.: Biondi, Ugone, Beaulardi, Guiducci, Quadrelli, Masciullo. All.: Durante.

CERVIA: Fusconi, Boschi (15' st Agostini), Vesi, Ndreu, Pezzi, Minieri, Tisselli, L.Merloni (33' st Petricelli), Gollinucci, Abbondanza (48' st Valdinoci), Stucchi (30' st Godio). A disp.: Rizzi, Zoffoli, Omokaro, Tombetti, Amadori. All.: Biserni.

ARBITRO: Tucci di Imola. AMMONITI: Canarecci, Polini, Abbondanza.

Classifica

Cesenatico 30, Cervia 26, Edelweiss 24, Roncofreddo, Collinello, Sparta 23; Solarolo 21, sampierana 19, Diegaro e Misano 15, Riccione 13; Stella 12, Bellaria e Reno 11, Civitella 9, Spiv 8.