Volle B1 femminiile, Lasersoft cade nel derby di Cesena (3-1)

Le ragazze di coach Piraccini sprecano un’occasione importante per muovere la classifica e mettere le distanze dalla zona rossa della classifica

Il 2026 si apre con una sconfitta per la Lasersoft Riccione nel girone B di B1 Femminile che, al PalaBCC Romagnolo di Cesena, cede 3-1 alle padroni di casa dell'Elettromeccanica Angelini Cesena. Le ragazze di coach Piraccini sprecano un’occasione importante per muovere la classifica e mettere le distanze dalla zona rossa della classifica. Cesena si dimostra più determinata e lucida nei momenti chiave, lavora bene sia in attacco che a muro mentre nella metà campo riccionese si è fatta più fatica nel mettere giù il pallone con continuità.

Il secondo set è l’unico in cui la Lasersoft dà l’impressione, pur dovendo all'inizio inseguire, di poter restare agganciata al match. Dal terzo parziale in poi, però, la partita torna nelle mani delle padroni di casa: le bianconere prendono il controllo del gioco, difendono tanto e capitalizzano con continuità ogni occasione offensiva.

Alla Lasersoft non bastano i (15) punti di Tallevi né delle centrali Spadoni (14) e Calvelli (10), da sottolineare nel corso del match l'ottimo approccio in partita della classe 2006 Merli. Con questa sconfitta Riccione resta all'undicesimo posto in classifica con 11 punti, in coabitazione proprio con Cesena che aggancia le riccionesi.

Una battuta d’arresto da archiviare in fretta per Tallevi e compagne, chiamate ora a ritrovare continuità e fiducia nel prossimo impegno casalingo, l'ultimo del girone di andata, in programma sabato 17 gennaio ore 18.00 al Fontanelle di Viale Capri contro S.Giorgio Piacentino.

La partita Nel primo set Cesena è Cesena a partire avanti(10-6), Riccione fa fatica in ricezione e fatica a contenere le locali (15-10). Il gap tra le due formazioni si allarga sul finire della prima frazione, regalando a Cesena l'1-0 25-19.

Il secondo parziale si apre ancora una volta con le bianconere avanti (7-2) ma Riccione non ci sta e impatta (9-9),per poi trovare il break vincente sul finale del set (17-21). Cesena non demorde ma la Lasersoft è brava ad amministrare bene il proprio vantaggio 22-25.

Nel terzo set è Riccione a partire forte (0-4) costringendo il coach cesenate a fermare il gioco. Al rientro Cesena impatta sull' (11-11) trovando l'ullungo vincente sul (18-14); Riccione torna con il fiato sul collo (21-20), ma un parziale di (4-0) delle locali mette fine anche al terzo set 25-20.

Nell’ultimo set Riccione prova a rimanere in partita (5-7), si gioca punto a punto (11-11). Sul (17-17) Cesena al servizio scava il solco definitivo (23-17) che conduce alla vittoria le bianconere fino le (25-21).

IL TABELLINO

Elettromeccanica Angelini Cesena – Riccione Volley 3-1

ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA: Parise 25, Gregori (L1), Cangini, Signorini, Oke 2, Lupoli 4, Pasini, Guardigli 8, Benazzi 26, Caniato 7, Pirro 7; ne: Ioli (L2), Casalini. All. Lucchi.

RICCIONE VOLLEY: Tallevi 15, Mercolini, Marchi (L1), Merli 6, Bologna, Spadoni 14, Montesi 1, Castellucci 8, Calvelli 10, Gabellini 6; ne: Camerini, Carciani, Ricci, Muscarà (L2). All. Piraccini.

Note: durata set: 27’, 31’, 33’, 30’. Battute vincenti: Cesena 5, Riccione 4. Battute sbagliate: Cesena 10, Riccione 9. Muri: Cesena 15, Riccione 11. Errori: Cesena 25, Riccione 18.