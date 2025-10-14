Volley A1 femminile, il gigante Conegliano sulla strada dell'Omag-MT

Mercoledì a Cervia sold out per l'arrivo della corazzata veneta. Agata Tellone, libero: ' commenta: 'Dovremo approcciare la gara con spensieratezza'

old out: a Pinarella di Cervia arriva Conegliano

Mercoledì sera alle ore 20,30 il palazzetto dello sport di Cervia si prepara a vivere una serata di grande volley. A calcare il taraflex saranno due mondi che si incontrano: la Omag-MT San Giovanni in Marignano, orgoglio della Romagna, e l’Imoco Conegliano, la corazzata simbolo dell’eccellenza italiana e non solo.

Il sold out registrato da giorni la dice lunga: attesa, entusiasmo e la voglia di esserci, perché questa non è una semplice partita. È un evento. La Omag-MT arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha costruito, stagione dopo stagione, un’identità chiara e un gioco riconoscibile. La squadra di coach Bellano è un gruppo che unisce esperienza, freschezza e grande spirito di squadra, capace di accendere il palazzetto con energia e cuore. In campo, oltre alla tecnica, serviranno lucidità, organizzazione e la spinta di un pubblico che sa trasformare ogni scambio in un boato.

Dall’altra parte della rete, Conegliano è l’avversario che tutti sognano di affrontare. Il dream team di coach Santarelli, con la stella brasiliana Gabi, la potenza di Sarah Fahr e la leadership difensiva indiscussa di Monica De Gennaro, rappresenta la perfezione costruita nel tempo: ritmo altissimo, schemi fluidi, e la capacità di cambiare volto a ogni rotazione senza perdere intensità. Un vero “gigante “del volley.

Sul piano tattico, di sicuro l’Imoco Conegliano cercherà di imporre il proprio gioco veloce e a tutto campo, mentre la Omag-MT cercherà di rispondere con determinazione, solidità difensiva e la spinta dal calore dei suoi tifosi, “I Nipoti”. Al di là del risultato, la partita di mercoledì sarà una festa del volley, perché è sempre necessario continuare crescere, passo dopo passo, partita dopo partita.

Agata Tellone, libero di Omag-MT, commenta: "Conegliano è una delle squadre più forti del mondo (se non la più forte). Secondo me dovremo approcciare questa gara con spensieratezza e con la voglia di imparare. Spensieratezza non significa non curanza, ma entrare in campo con un atteggiamento positivo, senza lasciarci intimorire dalla portata dell’avversario. È un avversario da cui possiamo imparare molto su noi stesse, sul nostro gioco e con cui possiamo metterci alla prova. Purtroppo, il tempo per prepararci è poco, ma le stiamo ovviamente studiando a video. Sarà un’ottima occasione per far emergere le nostre potenzialità, e se ci divertiremo in campo, sono sicura che verrà fuori la bella pallavolo che siamo in grado di esprimere.”

