Volley A1 femminile, Jessica Rivero alla Omag-MT

Completa il reparto schiacciatrici. Formatasi in Spagna, ha giocato in Germania, Polonia e Stati Uniti prima di approdare in Italia

Lo staff Consolini guarda al futuro con un colpo di sostanza: Jessica Rivero è la nuova schiacciatrice di posto 4.

Un acquisto che porta in dote fisicità, tecnica e un percorso costruito ad alto livello, pensato per aggiungere qualità e profondità al reparto offensivo e dare solidità a una formazione che vuole continuare a crescere nel panorama della Serie A1. Nata a Camagüey, Cuba, il 15 marzo 1995, Rivero è una laterale di 181 centimetri con un profilo che unisce potenza e intelligenza di gioco. La sua carriera è un viaggio attraverso il meglio del volley europeo: formatasi in Spagna, ha giocato in Germania, Polonia e Stati Uniti, prima di approdare in Italia, dove ha disputato diverse stagioni in Serie A acquisendo una conoscenza profonda delle dinamiche tattiche e competitive del nostro campionato; un percorso che l’ha resa una giocatrice completa e pronta.

Tra i suoi fondamentali, spiccano l’efficacia in attacco e una battuta particolarmente insidiosa, capace di creare immediata pressione sulla ricezione avversaria e di aprire spazi preziosi per il gioco della squadra. Sa chiudere i palloni pesanti, imporre il proprio gioco sotto pressione e non sparire mai quando la partita si fa difficile. Qualità che in A1, dove i margini si assottigliano e ogni punto vale doppio, fanno la differenza. La conoscenza diretta del campionato italiano è un valore aggiunto non secondario: le permetterà di entrare nei meccanismi di squadra fin da subito, senza i tempi di adattamento che spesso condizionano le prime settimane di stagione. In un gruppo giovane come quello della Consolini, la sua presenza porta con sé qualcosa che non si allena: l’esperienza di chi ha già vissuto certe partite, certi momenti, certe pressioni.

Ecco le prime impressioni a caldo di Jessica

Cosa ti ha portato a scegliere San Giovanni?

“Mi hanno sempre parlato molto bene della società e dell’ambiente che si vive a San Giovanni. La scorsa stagione la squadra, pur essendo una neopromossa, ha disputato un ottimo campionato, esprimendo un gioco solido e veloce. Non è mai semplice affrontare una categoria da neopromossa, e questo mi ha colpito molto.”

Sarai un elemento fondamentale, con tanta esperienza, in una squadra totalmente rinnovata. Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

“Prima di tutto voglio mettere la mia esperienza a disposizione delle compagne, sia dentro che fuori dal campo. Per me è fondamentale creare un bel clima all’interno del gruppo e costruire una forte sintonia nello spogliatoio. In campo sarò sempre pronta ad aiutare la squadra, cercando di dare tutta la mia energia e il mio contributo attraverso il gioco. Sono convinta che saremo una squadra capace di mettere in difficoltà anche le formazioni di alta classifica. Lavoreremo tanto per costruire un gruppo competitivo: c’è grande voglia di fare bene.”

L'impressione sulla tifoseria che hai già potuto osservare nelle scorse stagioni.

“L’impressione sui tifosi è davvero molto positiva. Mi piace tantissimo il clima che riescono a creare: sostengono sempre la squadra e sono molto rispettosi. Non vedo l’ora di conoscerli tutti e di giocare davanti a loro!”