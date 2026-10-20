Volley A1 femminile, la Omag a Novara cerca continuità

Mercoledì (ore 20:30), la squadra di Bellano sarà di scena al Pala Igor contro la Igor Gorgonzola

Inserito il primo mattone della stagione grazie al netto 3-0 casalingo su Macerata, la Omag Consolini Volley San Giovanni in Marignano si prepara a una delle trasferte più impegnative del campionato. Mercoledì 21 ottobre (ore 20:30), sarà di scena al Pala Igor contro la Igor Gorgonzola Novara per la 4ª giornata di Serie A1. Le due formazioni arrivano all'appuntamento con animi differenti.

La Igor Novara è affamata di riscatto dopo il K.O. in tre set subito a Milano e la sconfitta al tie-break contro Bergamo. Dal canto suo, la squadra di coach Massimo Bellano si presenta in Piemonte forte dell'entusiasmo ritrovato nell'ultimo turno, fondamentale per sbloccare la classifica e dare morale al gruppo. Servirà una prova di grande ordine e aggressività per contenere la qualità di Novara, consapevolezza viva in casa romagnola.

Per la Omag il match del Pala Igor rappresenta il test ideale per misurare la crescita della squadra e cercare continuità di prestazioni contro una delle big del torneo. Le atlete romagnole sono attese da una sfida in salita, ma proveranno a giocarsi le proprie carte per tornare dalla trasferta piemontese con un risultato positivo. Abbiamo sentito Jessica Rivero: “La partita di mercoledì ce la giocheremo.

La squadra è in buon ritmo dopo la partita di Macerata. Novara è una buona squadra con delle giocatrici con molta esperienza in questa campionato ma noi siamo una squadra giovane con tanta voglia di fare bene e sopratutto di fare dei bei punti. Le squadre contro di noi devono giocare molto bene per vincere”.