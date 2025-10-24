Volley A1 femminile, l'Omag-MT cerca i primi punti contro Scandicci

Si gioca a Cervia domenica alle ore 15. La Savino Del Bene è una delle formazioni più attrezzate e ambiziose del campionato

Domenica 26 ottobre alle ore 15 il Palazzetto dello Sport di Cervia si accenderà per vivere un'altra giornata di grande pallavolo: la Omag-Mt San Giovanni in Marignano ospiterà la Savino Del Bene Scandicci in un match che promette spettacolo ed emozioni.

Le romagnole affrontano una delle formazioni più attrezzate e ambiziose del campionato, reduci da una brillante vittoria nel big match contro Milano. Una sfida proibitiva sulla carta, ma che le ragazze di coach Massimo Bellano vorranno trasformare in un’occasione di crescita e riscatto davanti al proprio pubblico.

Al momento, il cammino della Omag-Mt finora si sta dimostrando piuttosto complesso: la squadra sta ancora cercando i primi punti della stagione, ma mostra segnali incoraggianti di miglioramento, soprattutto nella fase difensiva e nell’approccio mentale.

La giovane età media del gruppo e l’impatto con un campionato di altissimo livello hanno reso l’avvio impegnativo, ma la determinazione e la voglia di misurarsi con le migliori restano intatte. Questo sarà un test di altissimo livello, utile per misurare i progressi contro una squadra che abbina fisicità, esperienza e profondità di organico.

Servirà una prestazione attenta in battuta e coraggiosa in attacco, provando a limitare la forza offensiva delle toscane e a sfruttare ogni occasione per mettere pressione.



Dall’altra parte della rete, infatti, Scandicci si presenta con un organico di livello internazionale, costruito per puntare ai vertici della Serie A1 e per competere in Europa. In cabina di regia la fuoriclasse serba Maja Ognjenović garantisce ordine e fantasia, mentre in attacco spiccano la potenza devastante di Ekaterina Antropova e la completezza della schiacciatrice americana Avery Skinner. Al centro la coppia Weitzel–Nwakalor offre solidità e centimetri, mentre il libero dominicano Brenda Castillo rappresenta una garanzia assoluta in seconda linea.

Alessandro Zanchi commenta: "Domenica affrontiamo Scandicci consapevoli delle nostre qualità. Abbiamo lavorato bene in settimana, concentrandoci sui nostri obiettivi: battuta efficace, solidità a muro e continuità nel gioco. Le ragazze stanno bene e hanno voglia di giocare una grande partita davanti al nostro pubblico, che come sempre sarà fondamentale. Scandicci è una squadra forte ma noi scendiamo in campo per fare la nostra pallavolo e mettere in difficoltà chiunque. Ogni punto sarà importante e dovremo essere bravi a rimanere lucidi nei momenti chiave del match. Ci aspettiamo una bella battaglia sportiva e faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo.”

I tifosi di San Giovanni in Marignano, sempre calorosi e partecipi, saranno l’arma in più per spingere le marignanesi verso una prova di orgoglio e determinazione. E per la gioia di chi non potrà essere presente al Palazzetto di Cervia, la partita andrà in onda anche su RaiSport. Tutti in campo.